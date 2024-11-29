Коррозийная защита китайских автомобилей: что нужно знать владельцу

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Среди автолюбителей существует мнение, что китайские машины быстро покрываются ржавчиной и страдают от недостаточной защиты кузова. Однако, как рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит, современные китайские автомобили значительно опровергают этот стереотип.

Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Omoda C5

Как изменилось качество китайских автомобилей?

Ранее, примерно 10-15 лет назад, машины из Китая действительно имели проблемы с коррозийной стойкостью. Например, седаны и кроссоверы Lifan, Chery, Geely и Brilliance, выпущенные в 2008–2012 годах, отличались слабым кузовом и плохой защитой от ржавчины. Однако, как отмечает Смит, современные модели значительно лучше подготовлены к российским условиям эксплуатации.

Лакокрасочное покрытие: миф о тонком слое

Один из мифов о китайских авто касается толщины лакокрасочного покрытия. На деле толщина ЛКП у машин из КНР колеблется от 100 до 150 микрон, что сравнимо с европейскими автомобилями. Как утверждает Александр Смит, процесс окраски проводится роботами по технологиям, аналогичным европейским. Для сравнения, у японских автомобилей лакокрасочное покрытие может быть даже тоньше.

Коррозийная защита: что нужно знать?

Не все китайские автомобили одинаково защищены от коррозии. У бюджетных моделей, таких как Kaiyi, BAIC или дешёвых версий Changan, оцинковка применяется выборочно либо отсутствует.

У более дорогих автомобилей, например Geely Coolray, цинком покрыты двери, крылья и дверные проёмы, однако багажник, крыша и капот остаются без антикоррозийной защиты. Похожие проблемы наблюдаются у Omoda C5 и S5, Chery Tiggo 4 и Changan CS35: передняя часть кузова и крыша не оцинкованы.

Как защитить автомобиль?

Из-за этих особенностей владельцы китайских машин часто обращаются в сервисы для проведения антикоррозийной обработки и бронирования кузова защитной плёнкой.

Антикоррозийная обработка: чаще всего обрабатывают днище, колёсные арки, внутренние поверхности дверей и багажного отделения.

Бронирование плёнкой: популярные места для оклейки — стойки лобового стекла, капот, бампер, крылья и крыша. Эти зоны особенно подвержены ударам камней, гравия и шипов.

Итог

Современные китайские автомобили демонстрируют значительный прогресс в качестве сборки и защите кузова. Однако для долгой службы в российских условиях им часто требуется дополнительная антикоррозийная обработка.

Уточнения

Корро́зия— самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».

