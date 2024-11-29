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Признаки неисправностей, которые нельзя игнорировать

2:36
Авто

Даже если ваш автомобиль запускается без проблем каждое утро, это не всегда означает, что он полностью исправен. Скрытые неисправности могут не мешать повседневной эксплуатации, но они несут потенциальную угрозу безопасности водителя, пассажиров и других участников движения. Автоэксперт собрал основные аспекты, на которые необходимо обращать внимание, чтобы избежать серьёзных проблем.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ремонт автомобиля на СТО

Неисправности тормозной системы

Тормозная система — ключ к безопасности на дороге. Малейшие признаки неисправности, такие как подтеки, падение давления, повреждения шлангов или уплотнителей, требуют немедленного обращения в сервис. Пренебрежение этими проблемами может привести к отказу тормозов, что крайне опасно.

Проблемы с ходовой частью

Игнорирование изношенной ходовой части может обернуться серьёзными последствиями. Например, гул ступичного подшипника — это сигнал о возможном перегреве и блокировке колеса во время движения. Регулярная диагностика ходовой части помогает предотвратить аварийные ситуации.

Стуки и люфт в рулевом управлении

Рулевое управление страдает из-за износа, плохих дорог или потери герметичности. Даже при сохранении возможности управления автомобилем, оставлять проблему нерешённой нельзя. Поломки в рулевом механизме могут привести к потере контроля над машиной, что крайне опасно на высокой скорости.

Падение уровня рабочих жидкостей

Нехватка моторного масла, антифриза или тормозной жидкости угрожает работоспособности автомобиля. Например, низкий уровень охлаждающей жидкости может вызвать перегрев двигателя, а недостаток масла — серьёзные повреждения мотора, требующие дорогостоящего ремонта.

Негерметичность топливной системы

Малозаметные трещины в шлангах или корпусе бензобака могут привести к утечке топлива, что чревато возгоранием при попадании бензина на раскалённые элементы выпускной системы. Обращайте внимание на появление пятен под автомобилем после стоянки — это может быть сигналом о серьёзной проблеме.

Как поддерживать автомобиль в исправном состоянии?

Регулярная проверка технического состояния автомобиля — в сервисе или самостоятельно — поможет выявить проблемы на ранней стадии. Внимательное отношение к своему транспортному средству обеспечивает безопасность на дороге и продлевает срок его службы.

Уточнения

Ходовая часть транспортного средства — комплекс узлов и механизмов транспортного средства (ТС), которые обеспечивают ему перемещение, то есть ход.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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