Как мигание фар помогает аккумулятору завести двигатель зимой

Как повысить работоспособность аккумулятора зимой с помощью мигания фар

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Каждому автолюбителю известно, что аккумулятор — это химический источник энергии для автомобиля, который обеспечивают его работу. Однако зимой часто возникает проблема, связанная с недостаточной отдачей тока для прогрева двигателя, что мешает запуску мотора.

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License Ксеноновые фары автомобиля

Есть простой способ повысить работоспособность аккумулятора в холодное время года — это использовать метод "моргания" фар. Такой подход помогает увеличить температуру аккумулятора, что улучшает его работу. После этого тепло в батарее распределяется равномерно, и она начинает выдавать необходимый ток для запуска двигателя.

Хотя этот метод был широко распространён несколько десятилетий назад, он остаётся эффективным и для современных автомобилей. Исследования показали, что использование "мигания" фар помогает аккумулятору справиться с низкими температурами. В результате внутреннее сопротивление аккумулятора увеличивается всего на несколько процентов, чего достаточно, чтобы запустить двигатель.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

