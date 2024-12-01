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Как предотвратить коррозию на автомобиле зимой

Как подготовить автомобиль к зимнему периоду, чтобы избежать коррозии
Авто

Зима — это не только низкие температуры и гололедица, но и активное использование коммунальными службами реагентов на дорогах, которые могут нанести серьёзный вред автомобилю, особенно его лакокрасочному покрытию. Эти вещества способствуют коррозионным процессам, что со временем может привести к повреждениям.

Автомобиль зимой
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль зимой

Однако защититься от этого явления вполне возможно. Подготовку автомобиля к зиме лучше начинать ещё осенью. Рекомендуется провести полировку машины в октябре или ноябре, чтобы устранить трещины и сколы на покрытии, через которые могут проникать реагенты и соль.

Если по какой-то причине не удалось провести полировку, есть другие способы защиты. Важно помнить, что коррозия начинается не снаружи, а изнутри автомобиля. Поэтому перед тем как садиться в машину, следует тщательно отряхнуть снег с обуви, чтобы предотвратить попадание влаги в салон.

Регулярное мытьё автомобиля также помогает уменьшить воздействие реагентов и соли. Но зимой важно помнить, что после мойки необходимо подождать, пока вся вода с автомобиля испарится, чтобы избежать замерзания и повреждения лакокрасочного покрытия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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