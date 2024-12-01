Почему не стоит класть картон перед радиатором зимой

Почему картонка перед радиаторной решёткой может привести к пожарной опасности

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением холодов многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой недостаточного обогрева салона. Это часто связано с недостаточной мощностью автомобильной печки, которая не справляется с низкими температурами. Водители решают эту проблему по-разному: одни отправляют машину на дорогой ремонт, другие выбирают более дешёвые способы.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Один из таких методов — установка обычной картонки перед радиаторной решёткой. Это позволяет уменьшить потери тепла, так как под капот поступает меньше холодного воздуха. В результате температура в салоне сохраняется и даже немного повышается.

Однако такой подход очень опасен. Картон может контактировать с горячими деталями двигателя, что повышает риск возгорания. В случае пожара одного огнетушителя может быть недостаточно для ликвидации возгорания, и транспортное средство может сгореть ещё до прибытия пожарных.

Ещё одной проблемой является ускоренный износ автомобиля. Из-за уменьшения поступающего в подкапотное пространство охлаждённого воздуха увеличивается нагрузка на вентилятор, что в свою очередь приводит к повышенному износу различных узлов автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

