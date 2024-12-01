Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

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В России наблюдается определённая закономерность в том, какие автомобили чаще всего становятся жертвами угонов. Частота угона модели зачастую напрямую зависит от её популярности на рынке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

На первом месте среди угоняемых автомобилей в России находятся "Жигули". Это объясняется тем, что автомобили этой марки остаются самыми распространёнными в стране, и угонщики часто ориентируются на модели, которые легко найти.

На втором месте — Hyundai Solaris, который является популярным на вторичном авторынке. Модель пользуется спросом как среди частных владельцев, так и в коммерческом секторе, что делает её привлекательной для угонщиков.

В топ-5 самых угоняемых автомобилей в России также вошли корейский малый класс Kia Rio, японский кроссовер Toyota RAV4 и компактный Ford Focus. Эти машины часто угоняют из-за их востребованности и относительной лёгкости в эксплуатации.

Также в рейтинг попали такие автомобили, как Mazda3, Range Rover и Land Rover. Эти машины, несмотря на их стоимость и технические системы безопасности, всё равно остаются в зоне интереса угонщиков, так как в распоряжении многих преступников имеются технические средства, позволяющие обойти защиту большинства автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

