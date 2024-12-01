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Почему легковые автомобили выигрывают в сравнении с кроссоверами по надёжности

Почему легковые автомобили более надёжны, чем кроссоверы
1:08
Авто

Сравнив легковые автомобили и кроссоверы по уровню надёжности, исследователи пришли к выводу, что "легковушки" более надёжны. Несмотря на растущую популярность кроссоверов, которые сочетают в себе черты легковых автомобилей и спортивно-утилитарных транспортных средств, они не всегда оказываются лучшим выбором с точки зрения долговечности и ремонта.

Машины
Фото: freepik.com by wirestock
Машины

При выборе автомобиля большинство покупателей ориентируются на такие критерии, как надёжность и простота в обслуживании. Легковые автомобили выигрывают по этим показателям. Одним из их главных преимуществ является относительно небольшой вес, который снижает нагрузку на детали. В результате владельцы таких машин реже сталкиваются с необходимостью посещать станции технического обслуживания.

Кроссоверы, в свою очередь, имеют несколько недостатков. Одним из них является вариатор, который подвержен повышенному износу. Ещё одной проблемой является использование турбированных двигателей, которые быстрее изнашиваются по сравнению с более простыми моторами легковых автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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