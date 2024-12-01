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Рейтинг самых надёжных автомобилей 2024 года

Какие автомобили имеют минимальные поломки в 2024 году
1:51
Авто

На основе анализа более 2 миллионов операций, проведённых на станциях технического обслуживания, был составлен рейтинг самых надёжных автомобилей. Данные были собраны начиная с января текущего года, и главный критерий для включения в список — минимальное количество поломок.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

На первом месте оказался полноразмерный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, с уровнем поломок в 49,5%. Это модель, которая удивляет своей долговечностью и надёжностью.

Второе место в рейтинге занял Toyota Camry с процентом неисправностей 51,1%. Эта модель также зарекомендовала себя как одна из самых надёжных на рынке.

На третьей строчке расположился компактный кроссовер Skoda Yeti с долей поломок в 51,6%. Он продолжает оставаться популярным выбором среди водителей, ценящих надёжность и комфорт.

В топ-5 также вошли Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%), что подтверждает высокое качество автомобилей чешского производителя.

Среди автопроизводителей на первом месте по надёжности оказалась чешская компания Skoda, с показателем поломок 52,5%. Второе и третье места заняли немецкие автопроизводители: Mercedes-Benz с долей поломок 53,1% и Volkswagen с результатом 53,7%.

Также был составлен рейтинг самых надёжных автомобилей по странам, где в топ-5 вошли автомобили, произведённые в Германии, Японии, США, Великобритании и Южной Корее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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