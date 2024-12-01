Бюджетные автомобили с надёжными двигателями

5 недорогих автомобилей с надёжными двигателями

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Представляем список недорогих автомобилей с надёжными моторами, которые могут пройти долгий путь без серьёзных поломок. Для составления рейтинга были проанализированы технические характеристики бюджетных машин, с особым вниманием к пробегу, который могут обеспечить их двигатели.

В этот список попали только те автомобили, чьи двигатели способны проехать не менее 300 тысяч километров. На первом месте оказался компактный автомобиль Toyota Corolla, который оснащён 1,6-литровым мотором мощностью 124 л. с. Этот двигатель является одним из самых надёжных в своём классе.

На втором месте — Hyundai Solaris с 1,5-литровым двигателем, который может гарантировать пробег не менее 400 тысяч километров. Это один из самых долговечных двигателей среди субкомпактных автомобилей.

Третье место занимает Renault Logan-Sandero с 1,6-литровым двигателем, который также заслуженно попал в список за свою надёжность и долгий срок службы.

Четвёртым в рейтинге идёт Nissan Tiida с двигателем HR16DE. Он обеспечивает автомобиль пробег в 350 тысяч километров, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет бюджетную и долговечную машину.

Замыкает топ-5 Volkswagen Polo с 1,6-литровым мотором, который подтверждает свою надёжность и способность выдержать большие пробеги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

