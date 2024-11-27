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Как бороться с наледью после ледяного дождя

1:04
Авто

В холодное время года автомобилисты часто сталкиваются с проблемой, которая приносит немало неудобств — это ледяной дождь, после которого на кузове автомобиля образуется наледь.

Первое, что вызывает беспокойство, — это возможные повреждения лакокрасочного покрытия. Однако не сам лёд становится причиной царапин, а песок, который скапливается в подкрылках. Когда дверь открывается или автомобиль движется, песок начинает царапать покрытие, оставляя повреждения.

Вторая опасность, связанная с наледью — это блокировка дверных проёмов. Когда вода, скопившаяся в замках и щелях, замерзает, это может не только заблокировать дверь, но и привести к её перекосу.

Чтобы избавиться от наледи, образовавшейся на кузове после ледяного дождя, рекомендуется использовать скребок. Но главное здесь — осторожность. Лёд следует снимать по "сегментам", чтобы избежать повреждения крепёжных саморезов и не оставить следов на лакокрасочном покрытии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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