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Ошибки, которые снижают клиренс автомобиля

Почему важно следить за клиренсом вашего автомобиля
1:33
Авто

Дорожный просвет, или клиренс, — это важная характеристика автомобиля, которая напрямую влияет на его управляемость и проходимость, особенно в условиях бездорожья или на неровной поверхности. Этот показатель показывает расстояние между днищем автомобиля и дорожным покрытием. Чем выше клиренс, тем легче автомобилю преодолевать препятствия на дороге.

колесо
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
колесо

Однако есть несколько распространённых ошибок, которые могут привести к значительному снижению дорожного просвета.

Первая ошибка — это чрезмерная нагрузка на транспортное средство. Клиренс может уменьшиться даже если грузоподъёмность машины не превышена, так как вес может привести к проседанию подвески.

Вторая ошибка — низкое расположение глушителя. В таких случаях элементы выхлопной системы могут задевать неровности на дороге, что также уменьшает клиренс.

Если обе эти ошибки "сочетаются", ситуация ухудшается ещё больше, и автомобиль рискует столкнуться с повреждениями.

Также снижение клиренса может произойти при установке мощной защиты на топливный бак или редуктор. В таком случае достаточно попасть на участок с неровным рельефом, и автовладелец рискует попасть на дорогостоящий ремонт.

Ещё одной причиной снижения клиренса является установка низкопрофильных шин. Хотя они улучшают управляемость на ровной дороге, на сложном рельефе они могут стать причиной снижения дорожного просвета.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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