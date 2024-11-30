Как понять, что ремень ГРМ нужно менять

Признаки, что ремень ГРМ требует замены

Выход из строя ремня ГРМ может привести к серьёзным повреждениям двигателя, поэтому важно следить за состоянием этого элемента. Однако многие водители не знают о признаках износа, которые могут предупредить о проблемах до наступления срока замены.

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Не нужно ежедневно контролировать состояние ремня, достаточно проверять его хотя бы раз в месяц. В некоторых случаях для этого достаточно провести визуальный осмотр. При этом следует обратить внимание на наличие трещин и мелких разрывов на поверхности ремня. Если есть сомнения или технические возможности для осмотра нет, лучше обратиться к специалистам.

Особое внимание стоит уделить зубьям ремня ГРМ. Если они утратили свою форму или на них появились потёртости и дефекты, это серьёзный сигнал. Заменить ремень следует как можно скорее, если обнаружены трещины или разлохмаченные кромки. Также признаки износа могут проявляться в виде прижог и потёртостей на ремне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

