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Опасности от несвоевременной замены воздушного и салонного фильтров

Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
1:14
Авто

Если автолюбители не следят за регламентом замены воздушного и салонного фильтров, это может привести не только к техническим поломкам, но и навредить их здоровью.

Водитель
Фото: pxhere.com
Водитель

Некоторые надеются на собственные знания и считают, что достаточно просто продувать фильтр воздухом под давлением или хорошо встряхивать его. Однако такие методы не решают проблему, ведь фильтры играют ключевую роль в подаче воздуха в цилиндры для формирования правильной воздушно-топливной смеси. В этом процессе ни один из описанных способов не является эффективным.

Когда фильтр засоряется, он не может обеспечить нужное количество воздуха, и ЭБУ двигателя начинает компенсировать нехватку, увеличивая дозу топлива. Это приводит к повышенному расходу топлива и ускоренному износу внутренних частей двигателя.

Не стоит забывать и о салонном фильтре, который также нуждается в своевременной замене. Он помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, предотвращая накопление бактерий и развитие плесени, что напрямую влияет на здоровье водителя и пассажиров. Обе эти детали требуют замены хотя бы раз в год, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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