Места на кузове, подверженные коррозии

Неочевидные места кузова, где прячется коррозия

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Коррозия — один из главных врагов автомобиля, и важно знать, какие элементы кузова особенно подвержены её воздействию. В некоторых местах влага может проникать незаметно, через микротрещины, постепенно разрушая металл.

Одним из таких мест является пластиковая накладка на капоте. После её снятия владельцы часто обнаруживают под ней очаги ржавчины. Похожая ситуация наблюдается под номерной пластиковой рамкой, где скапливаются грязь и реагенты с дороги. Решением может быть установка рамки на пластиковом бампере, что уменьшает риск коррозии.

Не стоит забывать и про внутреннюю часть колёсных арок. Эти участки, а также подкрылки, нужно тщательно чистить при каждой смене резины, чтобы предотвратить накопление грязи и влаги.

Особое внимание стоит уделить дренажным каналам под лобовым стеклом. Зачастую они забиваются пылью и листьями, что приводит к переливу воды через бортик и попаданию её в моторный отсек, что способствует коррозии.

И наконец, под резиновыми ковриками часто остаётся влага, которая проникает сквозь обивку пола и попадает на металлические части кузова. Это также может вызвать ржавчину, если вовремя не устранить сырость.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

