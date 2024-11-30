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Как ошибки в обслуживании автомобиля сокращают жизнь двигателя

Ошибки водителей, которые убивают двигатель
1:51
Авто

Множество водителей, не осознавая, совершают ошибки, которые могут буквально убить двигатель их автомобиля. Особенно это актуально для современных машин с двигателем объёмом 1,6 литра и меньше, которые могут не выдержать более 300 000 км пробега, если не соблюдать простые правила эксплуатации.

двигатель K4M автомобиль
Фото: Wikipedia by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
двигатель K4M автомобиль

Продолжительность службы двигателя напрямую зависит от манеры вождения, условий эксплуатации и, конечно, своевременного обслуживания. Одна из главных причин преждевременного выхода двигателя из строя — это экстремально высокие или низкие обороты. Постоянная работа на высоких оборотах, резкое ускорение на светофоре могут привести к перегреву поршней и коленчатого вала, что может закончиться заклиниванием мотора.

Также многие водители, пытаясь сэкономить, пренебрегают регулярным техническим обслуживанием, меняя жидкости, фильтры и запчасти не по регламенту. Это ведёт к уменьшению ресурса двигателя. Например, начало движения без прогрева мотора — ошибка, которая ускоряет износ, особенно в случае с турбированными двигателями.

Ещё одна ошибка — мытьё двигателя с помощью "Керхера". Это может повредить проводку и датчики, а также вызвать коррозию или окисление контактов. Ещё хуже гидроудар, который поджидает тех, кто часто проезжает через глубокие лужи или водоёмы. Игнорирование состояния радиатора и застрявшего в нём мусора может привести к перегреву двигателя из-за нарушения работы системы охлаждения.

Наконец, не стоит забывать, что заливка топлива, не предусмотренного производителем, может привести к серьёзным проблемам: детонации, самовозгоранию топлива или прогару клапанов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Куратор Игорь Моржаретто
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