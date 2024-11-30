Топ полноприводных автомобилей для зимы

Лучшая полноприводная техника для суровых зим

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В условиях суровых зимних дорог выбор полноприводного автомобиля становится особенно важным. Мы составили рейтинг лучших машин, которые идеально подходят для эксплуатации в зимних условиях, учитывая как новые, так и подержанные кроссоверы и внедорожники.

Фото: commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нива с Беллинсгаузена

Безусловным лидером стал российский внедорожник Lada 4x4. Этот компактный автомобиль с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач отлично справляется с российскими зимами.

На втором месте — Renault Duster. Этот автомобиль уступил Lada 4x4 в плане цены, но предлагает больше комфорта. В зависимости от модификации, автомобиль комплектуется двигателем мощностью от 102 до 135 л. с. или 1,5-литровым турбодизелем мощностью 90 л. с., с возможностью выбора между АКПП и МКПП.

Замыкает тройку Subaru Outback. Этот японский автомобиль с полным приводом идеально ведёт себя на скользких дорогах. Он оснащён двигателями объёмом 2,5 или 3,0 л, мощностью 165 и 175 л. с. соответственно, и предлагается с АКПП или механикой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

