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Советы для быстрого прогрева двигателя зимой

Как ускорить прогрев двигателя в мороз
1:05
Авто

В холодное время года водители часто сталкиваются с необходимостью прогрева двигателя. Процесс прогрева может зависеть от множества факторов, таких как объём и энергоэффективность двигателя, наличие неисправностей, а также объём салона автомобиля.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Если все узлы и агрегаты исправны, то можно ускорить процесс прогрева с помощью нескольких простых шагов. Важно, чтобы водитель вовремя вмешался.

Когда стрелка на датчике температуры поднимется выше нижней отметки, можно немного увеличить обороты двигателя до 2-3 тысяч в минуту. После этого можно начинать движение, но без резких ускорений и на низкой скорости.

Небольшая нагрузка на двигатель поможет ускорить его прогрев, но важно помнить, что избыточная нагрузка может привести к быстрому износу деталей цилиндропоршневой группы.

Также стоит избегать резкой установки вентилятора отопителя на максимальную мощность. Это не ускорит прогрев салона и наоборот, замедлит прогрев двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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