Опасность работающего двигателя на АЗС

Опасность работающего двигателя на автозаправке

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Водители должны заглушать мотор своих автомобилей, как только они останавливаются на бензоколонке. Если же по какой-то причине двигатель не выключен, сотрудники автозаправки обязаны напомнить об этом.

Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефть

Несоблюдение этого простого правила может привести к серьёзным последствиям, как для владельца машины, так и для работников АЗС. Когда мотор продолжает работать, нарушается противопожарная безопасность.

Зажигание, которое не работает стабильно, может спровоцировать выброс несгоревшего бензина через выхлопную трубу. Это создаёт искры, которые могут привести к возгоранию. Особенно опасен этот момент, если в двигателе есть другие неисправности.

При работающем двигателе пар топлива может воспламениться, что увеличивает риск возникновения пожара. Поэтому важно, чтобы каждый водитель помнил о необходимости заглушить мотор на автозаправочной станции. Это не только мера предосторожности от возможных штрафов, но и способ обезопасить себя и окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

