Рассказываем, как ухаживать за автомобилем в зимнее время

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Зима — это не только время холодов, снега и гололеда, но и серьезное испытание для вашего автомобиля. Неправильный уход в зимний период может привести к различным поломкам и неприятностям на дороге.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Подготовьте аккумулятор

Холодная погода может негативно сказаться на работе аккумулятора. Чтобы избежать проблем с запуском автомобиля, следует:

проверить состояние аккумулятора: убедитесь, что на нем нет коррозии, а клеммы надежно закреплены.

при необходимости, зарядите аккумулятор. Если он старый или слабый, подумайте о замене.

держите аккумулятор в тепле, если возможно. Например, можно использовать аккумуляторные подогреватели.

Проверка масел и жидкостей

Зимой вязкость масел и жидкостей может изменяться, поэтому важно следить за их состоянием:

проверьте уровень моторного масла и поменяйте его на зимнее, если это необходимо. Зимнее масло имеет лучшие характеристики при низких температурах;

убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в норме. Замените её, если она потеряла свои свойства или не имеет нужной антифризовой добавки;

проверьте жидкость стеклоомывателя: используйте зимнюю смесь, чтобы избежать замерзания.

Уделите внимание шинам

Правильные шины — залог безопасности на зимних дорогах:

убедитесь, что у вас установлены зимние шины с достаточной глубиной протектора (рекомендуется не менее 4 мм).

проверьте давление в шинах: оно понижается на холоде, что может привести к ухудшению сцепления с дорогой.

регулярно осматривайте шины на наличие повреждений и неравномерного износа.

Подготовьте тормоза

Тормоза — это один из самых важных элементов безопасности автомобиля:

проверьте состояние тормозных колодок и дисков. Изношенные детали лучше заменить перед началом зимнего сезона.

убедитесь, что тормозная жидкость находится на нужном уровне и не требует замены.

Установите противозащитные стёкла и фары

Зимой видимость может ухудшиться из-за погодных условий:

убедитесь, что фары работают должным образом. При необходимости замените перегоревшие лампочки и отрегулируйте их положение.

чистите стекла и зеркала от снега и льда перед началом поездки. Используйте специальные средства для предотвращения запотевания и обледенения.

Обновите экстренный набор

Никогда не знаешь, когда могут возникнуть неприятности:

обновите содержимое экстренного набора, который должен включать: теплую одежду, одеяло, фонарик, аптечку, лопату, буксировочный трос и провода для запуска двигателя;

добавьте в набор антигель для топлива, чтобы избежать проблем с замерзанием дизельного топлива.

Регулярные проверки и обслуживание

Не забывайте о регулярном обслуживании вашего автомобиля:

периодически проводите техобслуживание, включая диагностику системы, проверку фильтров и подвески.

если у вас нет времени на обслуживание, доверьте эту работу профессионалам.

Зимний уход за автомобилем требует особого внимания, но, следуя простым рекомендациям, вы сможете обеспечить надежность и безопасность вашего транспортного средства. Правильное обслуживание поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге и сделает ваши зимние поездки комфортными и безопасными. Помните, что забота о вашем автомобиле — это инвестиция в вашу безопасность и спокойствие на зимних дорогах.