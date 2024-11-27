Тысячи новых Volkswagen и Audi простаивают в перевалочных пунктах Германии

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На логистической площадке в немецком Эссене накопилось около шести тысяч новых автомобилей, для которых не удается найти покупателей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

В основном это электромобили Volkswagen и Audi, сообщает Bild. Оценочная стоимость этих машин составляет минимум 300 миллионов евро.

По словам работников площадки, автомобили стоят без дела более полугода, а некоторые еще дольше.

Кризис объясняется высокими ценами на электромобили и проблемами с инфраструктурой для "зеленых" автомобилей.

Как отметил один из сотрудников парковки, машины привозят, но почти никто на них не уезжает.

Ранее сообщалось, что профсоюзная группа Volkswagen предложила сократить зарплаты как рабочим, так и служащим, отменить премии для всех сотрудников компании, включая руководителей и членов совета директоров. Такой вариант может быть оптимальным для выхода из кризиса, поможет избежать массовых увольнений и потенциального закрытия заводов VW в Германии.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

