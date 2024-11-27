В Иране стартуют продажи новой Lada Vesta

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Официальный поставщик российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Иране готовится к началу продаж своей модели Lada Vesta SW Cross на местном рынке.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Летняя поездка

Для этого уже была проведена рекламная съемка с участием иранских моделей, а также подготовлены специальные рекламные буклеты для данного универсала.

Иранская версия Lada Vesta SW Cross будет доступна только с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором. На данный момент цена не озвучена, но ожидается, что она станет известна в ближайшее время.

Интересно, что иранские автомобильные бренды, такие как Saipa и другие, также стремятся выйти на рынок России.

Уточнения

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).



