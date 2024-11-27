УАЗ буханку призвали отнести к тракторам

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Легендарный УАЗ "буханка" не должен считаться автомобилем: это потомок 452-й модификации, который не соответствует современным требованиям, а его конструкция практически не претерпела изменений с 60-х годов. Такого мнения придерживается Национальный автомобильный союз, предложивший Минпромторгу РФ классифицировать полноприводный фургон в другую категорию, к классу самоходных машин.

Фото: Wikipedia by Alf van Beem, PDM УАЗ-452

Подробности этой ситуации стали известны изданию SHOT.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр считает, что "буханка" не только не подходит для эксплуатации на дорогах общего пользования с учетом нынешнего уровня автомобильного прогресса, но и представляет собой опасность. Техника прошлого века не может похвастаться качественными тормозами, наличием "эйрбэгов" и электронными ассистентами. Кроме того, кузов внедорожника отличается низкой жёсткостью, а качество сварки усугубляет ситуацию.

Уточнения

УАЗ СГР («Старый грузовой ряд». В просторечии — «Буханка», «Таблетка», «головастик») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего, военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.

