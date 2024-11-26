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Плакаты с этими авто украшали стены подростков в 80 — 90-е годы прошлого века

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Авто

Возможно, глядя на на такой плакат, вы подпитывали свои мечты о том, чтобы когда-нибудь станете владельцем подобного автомобиля. 

Постер с авто
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Постер с авто

А после просмотра фильма "Назад в будущее" грезили о Lamborghini Countach или Delorean DMC-12.

Кому-то были интересны Toyota Supra, Ford GT90, Ford Thunderbird или Ferrari Testarossa. Белый или красный цвета доминировали.

Возможно, прикрепляя очередной постер с изображением иномарки к стенам с помощью какой-то липкой ленты, вы получали нагоняй от ваших мам. Ведь плакат уже не сойдет со своего места "без потерь", не оставив следа на обоях. 

Даже если сегодняшняя модель вашего авто во многом по каким-то характеристикам уступает вышеперечисленным иномаркам, не отчаивайтесь. Ведь вредно — не мечтать!

 

Уточнения

По́стер (англ. poster — «афиша, объявление, плакат») — листовой материал с изображением известных актёров, эстрадных исполнителей, спортсменов и т.д.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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