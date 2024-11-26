Плакаты с этими авто украшали стены подростков в 80 — 90-е годы прошлого века

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Возможно, глядя на на такой плакат, вы подпитывали свои мечты о том, чтобы когда-нибудь станете владельцем подобного автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Постер с авто

А после просмотра фильма "Назад в будущее" грезили о Lamborghini Countach или Delorean DMC-12.

Кому-то были интересны Toyota Supra, Ford GT90, Ford Thunderbird или Ferrari Testarossa. Белый или красный цвета доминировали.

Возможно, прикрепляя очередной постер с изображением иномарки к стенам с помощью какой-то липкой ленты, вы получали нагоняй от ваших мам. Ведь плакат уже не сойдет со своего места "без потерь", не оставив следа на обоях.

Даже если сегодняшняя модель вашего авто во многом по каким-то характеристикам уступает вышеперечисленным иномаркам, не отчаивайтесь. Ведь вредно — не мечтать!

Уточнения

По́стер (англ. poster — «афиша, объявление, плакат») — листовой материал с изображением известных актёров, эстрадных исполнителей, спортсменов и т.д.

