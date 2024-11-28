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Почему категорически нельзя поднимать дворники в снегопад

2:04
Авто

Многие водители, оставляя машину на длительное время в снегопад, поднимают дворники, полагая, что это предотвратит примерзание щёток к стеклу. На первый взгляд, такой подход кажется логичным, но так ли он эффективен? Владелец сети автомагазинов в интервью порталу njcar. ru рассказал, почему привычка поднимать поводки стеклоочистителей может обернуться неприятными последствиями.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Автомобилисты стараются продлить срок службы дворников, ведь их замена — это не только трата времени, но и денег. Часто причиной износа становится использование стеклоочистителей для удаления снега и льда, что растягивает резинки и снижает их эффективность. Кроме того, примерзание щёток к стеклу может привести к порче резиновых элементов или перегрузке электромотора.

Чтобы избежать этих проблем, водители часто поднимают стеклоочистители, оставляя их в "подвешенном" состоянии. Однако это не самое лучшее решение. Дело в том, что при длительном поднятии ослабляются прижимные пружины в основании поводков. Со временем они теряют упругость, и щётки перестают плотно прилегать к стеклу. Даже качественные стеклоочистители начинают оставлять разводы и пропуски, что ухудшает видимость в пути.

Кроме того, поднятые дворники могут повредить кромку капота при запуске двигателя, если селектор управления останется включённым. Это добавляет ещё одну причину, почему такой способ защиты щёток от льда нельзя назвать надёжным.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют не включать дворники до полной очистки лобового стекла. Снег и лёд лучше убирать вручную с помощью щётки или скребка. Для размягчения наледи идеально подойдут системы подогрева стекла, если они предусмотрены в автомобиле. Такой подход гораздо эффективнее и безопаснее, чем поднятие стеклоочистителей.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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