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Названы 3 причины потери управления автомобилем на ровной дороге

1:51
Авто

Зимняя дорога требует от водителей максимальной концентрации. Снегопад и лед легко провоцируют заносы, но даже на солнечной улице и сухом асфальте автомобиль может внезапно потерять управляемость. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ объяснил, почему это происходит.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

При определённых погодных условиях на асфальте образуется тонкая ледяная плёнка, которую сложно заметить. Шипованные шины на очищенном покрытии не всегда обеспечивают надёжное сцепление, а всесезонные шины в сильный мороз и вовсе демонстрируют низкую эффективность.

Эти особенности заставляют водителей пересматривать стиль вождения, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Многие автомобилисты теряют бдительность, видя чистый асфальт, и начинают двигаться быстрее. Однако внезапный скользкий участок способен застать врасплох. Представьте: машина плавно движется по дороге, но неожиданно попадает в лёгкий занос.

Водитель, охваченный паникой, резко выкручивает руль, что усиливает занос и заставляет автомобиль "бросаться" из стороны в сторону, пока управление не теряется полностью.

Ещё один риск — неправильное снижение скорости. Например, водитель набирает скорость для обгона, но, завершив манёвр, резко отпускает педаль газа. В результате двигатель блокирует ведущие колёса, что может спровоцировать занос.

Самая распространённая ошибка зимой — превышение скорости. Входя в поворот на слишком высокой скорости, водитель рискует не удержать траекторию и оказаться за пределами дороги. Умеренный ритм движения и правильное поведение за рулём помогут снизить риск подобных ситуаций.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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