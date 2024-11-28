Названы пять кроссоверов с проблемным полным приводом

Глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев, рассказал о кроссоверах, у которых выявлены проблемы с полноприводными трансмиссиями.
Hyundai Santa Fe третьего поколения наглядно демонстрирует, как важно правильно обслуживать полноприводную трансмиссию. По словам эксперта, электрогидравлическая муфта в этом автомобиле склонна к перегреву при активной эксплуатации. Кроме того, коррозия шлицевых соединений на промежуточном валу между раздаточной коробкой и дифференциалом — ещё одна частая проблема.
У Volvo XC90 первого поколения блок управления трансмиссией установлен прямо на корпусе муфты, но его защита от воды оставляет желать лучшего.
У Honda CR-V эксперты отмечают слабую герметичность узлов трансмиссии. Кроме того, на пробеге в 180 тысяч километров нередко ломаются крестовины карданного вала.
Skoda Yeti требует замены масла в муфте Haldex каждые 70 тысяч километров. Это помогает избежать серьёзных технических проблем, уточняет специалист.
У Nissan Murano муфта часто работает на пределе из-за большого веса автомобиля и мощного двигателя, что приводит к её быстрому износу.
Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса.
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