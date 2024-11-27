Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперфуд у вас дома: 13 видов микрозелени, которые легко вырастить
Госдума приняла законопроект о доступности туризма для инвалидов
Как составить программу тренировок для достижения цели
Как сделать маленькую квартиру уютной и стильной за 500 рублей
Три эффективных упражнения на пресс, которые помогут подтянуть животик к Новому году
G7 завершает работу по выделению Киеву $50 млрд за счёт активов России
Почему одежда не радует: разбираемся, как найти свой стиль
Что делать, если в заварном креме присутствуют крупинки масла — выбросить или исправить?
Чудо древнего Китая: найдена 5000-летняя система водоснабжения

Зачем в авто нужны сиденья с нулевой гравитацией

1:53
Авто

От английских слов "zero" (ноль) и "gravity" (гравитация) образовалось понятие "нулевая гравитация".

водитель с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
водитель с телефоном

Первой, кто использовал эту маркировку, стала американская компания Human Touch в рекламе своего массажного кресла Perfect Chair. Эта модель была оснащена усовершенствованной эргономической конструкцией, главной особенностью которой стала система "нейтрального положения" наклона, разработанная специально для астронавтов NASA.

Концепция Zero Gravity встречается в конструкциях массажных кресел. Однако в этом контексте невесомость не определяется силой гравитации, а тем, как располагается тело пользователя: кресло наклоняется назад под углом 40 градусов. Это положение способствует расслаблению, позволяя людям комфортно проводить длительное время в сидячем положении.

Известно, что во время продолжительных поездок, особенно за рулем, самочувствие водителя может значительно ухудшаться. Это происходит из-за усталости мышц, вызванной длительным нахождением в одном и том же положении. Неестественные позы создают дополнительную нагрузку на позвоночник, сжимая и искривляя его. Эти изменения, в свою очередь, оказывают давление на плечи и спину, что приводит к повышенному утомлению.

Чтобы создать максимально удобное сиденье с непревзойденной поддержкой, компания INFINITI совместно с Токийским университетом Кейо провела комплексное исследование. Результатом этой работы стало создание сиденья с режимом нулевой гравитации, способного существенно улучшить комфорт водителя и минимизировать физическое напряжение в течение длительного времени. 

Сегодня сиденья с режимом нулевой гравитации встречаются в современных автомобилях.

Уточнения

Конце́пция (от лат. conceptio «система понимания») ведущий замысел, конструктивный принцип — в научной, художественной, технической, политической и других видах деятельности.
 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Садоводство, цветоводство
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Идеи напитков, которые согреют и защитят от простуды
В США рассказали о применении Ираном закупленных российских Су-35
Забудьте о шерсти на мебели: кошки, которые не создают проблем
Идеальный компостер: три способа сделать ваш сад цветущим без затрат
Учёные NASA могут найти океаны подо льдом спутников Урана
No List 2025 — эти туристические места лучше пропустить в следующем году
Индия нарастит импорт нефтегазового оборудования из России
Лишние слои одежды: польза или вред для тренировок
Идеи для создания уютной атмосферы в ванной комнате любого стиля
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.