Зачем в авто нужны сиденья с нулевой гравитацией

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От английских слов "zero" (ноль) и "gravity" (гравитация) образовалось понятие "нулевая гравитация".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info водитель с телефоном

Первой, кто использовал эту маркировку, стала американская компания Human Touch в рекламе своего массажного кресла Perfect Chair. Эта модель была оснащена усовершенствованной эргономической конструкцией, главной особенностью которой стала система "нейтрального положения" наклона, разработанная специально для астронавтов NASA.

Концепция Zero Gravity встречается в конструкциях массажных кресел. Однако в этом контексте невесомость не определяется силой гравитации, а тем, как располагается тело пользователя: кресло наклоняется назад под углом 40 градусов. Это положение способствует расслаблению, позволяя людям комфортно проводить длительное время в сидячем положении.

Известно, что во время продолжительных поездок, особенно за рулем, самочувствие водителя может значительно ухудшаться. Это происходит из-за усталости мышц, вызванной длительным нахождением в одном и том же положении. Неестественные позы создают дополнительную нагрузку на позвоночник, сжимая и искривляя его. Эти изменения, в свою очередь, оказывают давление на плечи и спину, что приводит к повышенному утомлению.

Чтобы создать максимально удобное сиденье с непревзойденной поддержкой, компания INFINITI совместно с Токийским университетом Кейо провела комплексное исследование. Результатом этой работы стало создание сиденья с режимом нулевой гравитации, способного существенно улучшить комфорт водителя и минимизировать физическое напряжение в течение длительного времени.

Сегодня сиденья с режимом нулевой гравитации встречаются в современных автомобилях.

Уточнения

Конце́пция (от лат. conceptio «система понимания») ведущий замысел, конструктивный принцип — в научной, художественной, технической, политической и других видах деятельности.





