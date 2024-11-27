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Автоэксперт объяснил, почему достойные автомобили вымываются с рынка

Авто

В октябре 2024 года российский рынок подержанных автомобилей показал значительный рост: продано 605,3 тысячи машин, что на 23,8% больше, чем годом ранее, и на 14,3% превышает результаты сентября.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM
Автопарк

Лидером вторичного сегмента остается ВАЗ-2107, который разошелся тиражом в 14,3 тысячи единиц. Вторую и третью позиции заняли Kia Rio (12,2 тысячи) и Hyundai Solaris (11,8 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Lada 2114 "Самара-2" (11,6 тысячи) и Ford Focus (11 тысяч). Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил в своем Telegram-канале, что такие результаты стали рекордными для рынка.

Основную долю перепродаж продолжают формировать автомобили Lada, Toyota, Kia и Nissan. Их популярность и широкое распространение на дорогах обеспечивают стабильный спрос на вторичном рынке.

Однако эксперты ожидают, что рекордный рост продаж близится к завершению. Прогнозы на ноябрь предполагают снижение объемов реализации как новых, так и подержанных автомобилей. Запасы качественных автомобилей с пробегом уменьшаются, а предложение начинает уступать спросу.

Тем не менее, падение в сегменте б/у машин ожидается менее значительным по сравнению с рынком новых авто.

За период с января по октябрь 2024 года безусловным лидером продаж стал ВАЗ-2107: его выбрали 113,5 тысячи покупателей. Kia Rio заняла вторую позицию с 102,3 тысячи сделок, а замыкает тройку ВАЗ-2114 с результатом в 101,9 тысячи машин. Hyundai Solaris и Ford Focus продолжают входить в топ-5, но пока не достигли 100-тысячной отметки.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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