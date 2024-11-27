Названы вещи, которые должны быть в автомобиле зимой

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Подготовка автомобиля к зиме — это не только замена шин. Эксперты портала Quto. ru составили список вещей, которые помогут водителям чувствовать себя увереннее в холодное время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Прежде всего, они рекомендуют всегда иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор (Powerbank). Зимой нередки ситуации, когда без связи с внешним миром не обойтись.

Также стоит обзавестись заряженным светодиодным налобным фонариком, который пригодится в темное время суток.

Важными атрибутами зимнего комплекта являются качественный буксировочный трос или рывковая стропа и компактная лопата. Для поездок за пределы города полезно взять теплые вещи — носки, перчатки, куртку, а также небольшой запас еды и термос с горячим сладким чаем.

Если же есть риск надолго застрять вдали от цивилизации, пригодятся складная пила и пара зажигалок, смотанных изолентой. Это поможет развести огонь и согреться, пока не придет помощь.

Такие меры помогут минимизировать неудобства и риски, связанные с суровыми зимними условиями.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

