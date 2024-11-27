Простые правила замены масла, которые продлят жизнь вашему двигателю

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о простых правилах замены моторного масла, которые помогут избежать лишних затрат и ошибок. Один из популярных вопросов — нужно ли промывать двигатель при смене масла.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0 Моторное масло

По словам Михаила Колодочкина, промывка не нужна, если вы являетесь первым и единственным владельцем автомобиля, всегда соблюдаете регламент замены масла (или даже делаете это чаще) и используете только качественные масла, избегая случайных доливов. В таких случаях дополнительная очистка двигателя не требуется.

Однако, если вы приобрели автомобиль с рук и его сервисная история вызывает вопросы, промывка становится полезной процедурой. Это поможет удалить возможные загрязнения от использования низкокачественных или неподходящих масел предыдущими владельцами.

Михаил также обратил внимание на распространенные советы с форумов, где предлагают промывать двигатель с использованием дизельного топлива — как в чистом виде, так и в смеси с моторным маслом. Эксперт категорически не рекомендует применять такие методы для обслуживания современных автомобилей.

"Солярочная баня может нанести вред сальникам и другим резиновым уплотнениям", — подчеркнул он.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

