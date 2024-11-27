Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России растёт интерес к круизному туризму
Массаж лица — способ помолодеть или панацея? Мнение косметолога
Улучшение здоровья через сон: что говорят ученые
Эксперты назвали худшие места для путешествий в 2025 году
Этот салат с колбасой сводит с ума всех гостей
Причины, по которым у вас вырастает мелкая свёкла
Шок! Мышцы будут расти как на дрожжах, если вы будете делать это
Как создать мир между собаками в одном доме
Нежные куриные котлеты с яблоком и луком: пошаговый рецепт

Простые правила замены масла, которые продлят жизнь вашему двигателю

Авто

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал о простых правилах замены моторного масла, которые помогут избежать лишних затрат и ошибок. Один из популярных вопросов — нужно ли промывать двигатель при смене масла.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0
Моторное масло

По словам Михаила Колодочкина, промывка не нужна, если вы являетесь первым и единственным владельцем автомобиля, всегда соблюдаете регламент замены масла (или даже делаете это чаще) и используете только качественные масла, избегая случайных доливов. В таких случаях дополнительная очистка двигателя не требуется.

Однако, если вы приобрели автомобиль с рук и его сервисная история вызывает вопросы, промывка становится полезной процедурой. Это поможет удалить возможные загрязнения от использования низкокачественных или неподходящих масел предыдущими владельцами.

Михаил также обратил внимание на распространенные советы с форумов, где предлагают промывать двигатель с использованием дизельного топлива — как в чистом виде, так и в смеси с моторным маслом. Эксперт категорически не рекомендует применять такие методы для обслуживания современных автомобилей.

"Солярочная баня может нанести вред сальникам и другим резиновым уплотнениям", — подчеркнул он.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Популярное
Что нельзя сажать рядом с морковью

Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.

Что нельзя сажать рядом с морковью
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Последние материалы
Как создать объемные губы с помощью макияжа
Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими
Бьюти-хитрости, которые заменят дорогие косметические процедуры
Денежные потери и застой! Какие картины могут испортить энергетику в доме
Как понять, что ваша собака счастлива
Стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить
Врач рассказала, когда нужно вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ
Многодетные лишились детей за одну ночь в Тюмени
Палеонтологи нашли крупнейшую червеобразную ящерицу
Что будет, если ликвидировать Зеленского? Ответил политолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.