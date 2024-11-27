Назван простой способ перестать бояться инспекторов ГАИ

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Журнал "За рулем" рассказал, как справиться с волнением перед встречей с сотрудником ГАИ. Опытный инспектор уже в первые секунды общения интуитивно понимает, с кем имеет дело. Одних водителей он отпускает быстро и без лишних вопросов, а других — тщательно проверяет, особенно если они вызывают подозрения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

К примеру, так называемый "водитель-параноик" — это тот, кто всегда напряжен, склонен к мрачным мыслям и предвкушает худшее еще до начала поездки. Для него остановка инспектором превращается в настоящее испытание, ведь он уже уверен, что нарушил какое-то правило.

Такой тип поведения часто напоминает новичка за рулем: он боится допустить ошибку и нервничает при общении с инспектором. Возможно, с момента сдачи экзамена прошло много времени, и некоторые детали ПДД были забыты, что лишь усиливает внутреннее напряжение.

Эта нервозность привлекает внимание инспекторов, которые, заметив неуверенность, могут начать более тщательную проверку, включая осмотр автомобиля.

Важно помнить, что нервничать в такой ситуации — естественно. Однако, если вы научитесь сохранять спокойствие внешне, инспектор с большей вероятностью ограничится пожеланием удачи и отправит вас в путь.

Для быстрого восстановления равновесия можно воспользоваться простым методом: положите руки на колени, сожмите кулаки, сделайте глубокий вдох, а затем медленно расслабьте кисти на выдохе.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

