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Названы несколько эффективных и законных способов сэкономить на ОСАГО

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Экономия на ОСАГО начинается с безаварийного вождения. Начальник управления по развитию сервиса лояльности "Апельсин" Светлана Балахтина рассказала, как минимизировать затраты на страховку.

"Чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже его коэффициент бонус-малус (КБМ). Этот показатель напрямую влияет на стоимость страховки", — объясняет эксперт.

КБМ учитывает количество возмещений, выплаченных страховой компанией по вине автомобилиста, и ежегодное безаварийное вождение может снизить стоимость ОСАГО на 5-10 процентов.

Балахтина подчеркнула важность проверки корректности КБМ перед покупкой полиса: "Перед оформлением страховки обязательно убедитесь, что данные о вашем коэффициенте верны. Это позволит избежать переплат".

Кроме того, эксперт рекомендует оформлять полис только на одного водителя, если это возможно. Чем больше водителей указано в страховке, тем выше вероятность аварии, а значит, возрастет и стоимость полиса.

"Особенно опытным водителям стоит избегать включения в ОСАГО начинающих автомобилистов, чтобы не повышать риски", — добавила она.

Еще один способ сократить расходы — использовать программы лояльности и кэшбэк-сервисы.

"Страховые компании часто предлагают акции и возврат части стоимости ОСАГО. Следите за такими предложениями, чтобы дополнительно сэкономить", — советует Светлана Балахтина.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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