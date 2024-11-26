Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы
Как содержать нескольких кошек в одном доме: советы для владельцев
Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод

Как Ким Кардашьян заказала белую шубу для Lamborghini Urus

0:51
Авто

Милая идея. Однако такой тюнинг подойдет для вашего автомобиля в том случае, если машина дальше гаража или двора не покатится. Иначе ввиду некоторых обстоятельств белоснежное авто превратится в дорожного "монстра".

Lamborghini Urus
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Lamborghini Urus

Для привлечения внимания к бренду, как реквизит для маркетинговой кампании — да, но не более. Ким Кардашьян приняла участие в фотосессии с автомобилем, одетым в одежду SKIMS из соответствующего материала. Салон авто выглядит довольно уютно.

Однако техническая часть авто в этой "шубе" точно взбунтуется. К примеру, закрыты отверстия решетки радиатора, и маловероятно, что 5,2-литровый V10 сможет долго работать без перегрева в таких условиях.

 

Уточнения

Automobili Lamborghini S.p.A. (итал: Lamborghini — [lamborˈɡiːni] — Ламборги́ни) — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Lamborghini.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Садоводство, цветоводство
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Правила питья воды на тренировке: советы и нюансы
Как содержать нескольких кошек в одном доме: советы для владельцев
Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод
Ошибки в гардеробе, которые портят ваш стиль: как их исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.