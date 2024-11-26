Как Ким Кардашьян заказала белую шубу для Lamborghini Urus

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Милая идея. Однако такой тюнинг подойдет для вашего автомобиля в том случае, если машина дальше гаража или двора не покатится. Иначе ввиду некоторых обстоятельств белоснежное авто превратится в дорожного "монстра".

Фото: thedrive is licensed under Free More info Lamborghini Urus

Для привлечения внимания к бренду, как реквизит для маркетинговой кампании — да, но не более. Ким Кардашьян приняла участие в фотосессии с автомобилем, одетым в одежду SKIMS из соответствующего материала. Салон авто выглядит довольно уютно.

Однако техническая часть авто в этой "шубе" точно взбунтуется. К примеру, закрыты отверстия решетки радиатора, и маловероятно, что 5,2-литровый V10 сможет долго работать без перегрева в таких условиях.

Уточнения

Automobili Lamborghini S.p.A. (итал: Lamborghini — [lamborˈɡiːni] — Ламборги́ни) — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Lamborghini.

