Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наступление по граблям. Главком ВСУ Сырский анонсировал новый контрнаступ
Как купить подержанный автомобиль без неприятных сюрпризов
Связь между домашними кошками и шизофренией
Виктория Боня заявила, что рэпер Натан сильно переживает из-за ситуации с Лерчек и Бьянкой
Хлеб может оказаться и другом, и врагом: что надо знать о его влиянии на организм человека
Невролог рассказала, почему женщины мёрзнут, а мужчинам всегда жарко
Как продать машину быстро и выгодно
Я куплю за миллионы: Трамп сделал необычное предложение юной американке
Добросовестные покупатели в опасности: новый вид автообмана

Китайские грузовики в России: проблемы с безопасностью и сертификацией

2:56
Авто

Поступление в Россию различных китайских грузовиков неизвестных марок вызывает тревогу как у компаний-эксплуатантов, так и у специалистов, таможенных служб и государственных органов. Вопросы к качеству и безопасности этих автомобилей становятся всё более актуальными, особенно в свете результатов недавних испытаний.

фура
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0
фура

Итоги испытаний китайской техники

В 2023 году НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" провёл испытания коммерческих автомобилей категории N3, произведённых в Китае, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты испытаний выявили значительные несоответствия в ряде категорий.

Наиболее серьёзные проблемы связаны с правилами ЕЭК ООН № R13 и R79, которые регламентируют безопасность тормозных систем и рулевого управления. Испытания показали, что тормозная система передней оси китайских грузовиков неэффективна: тормозной путь составил 47 метров вместо установленных 34 метров.

Как подчёркивает newkhakasiya. online, у техники из Китая также обнаружены серьёзные нарушения в системе управления. Проблемы выявлены при тестах с неработающим усилителем руля и выполнении поворота на скорости 10 км/ч с радиусом 20 метров. Также наблюдаются отклонения по показателям усилия на рулевом колесе.

Недостатки в конструкции и безопасности

Испытания выявили несоответствия правилам R58, R73 и R61, которые касаются пассивной безопасности. Были зафиксированы отклонения в размерах задней противоподкатной и боковой защиты, что увеличивает риски при ДТП. Также конструкция грузовиков содержит выступающие элементы, представляющие опасность для других участников движения.

Дополнительно были найдены нарушения в системе впуска и выпуска, что не соответствует стандартам ЕЭК ООН № 24-03.

Проблемы с сертификацией

Одной из главных проблем стала расхожесть между сертифицированным типом транспортного средства и фактически ввозимой техникой. Как отмечает newkhakasiya. online, в страну поступают автомобили, не соответствующие международным стандартам, что вызывает опасения относительно их надёжности.

Решение проблемы

Для устранения несоответствий был предложен проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212. Документ предполагает введение процедуры обязательной идентификации ввозимой техники и её соответствия заявленным стандартам. С 2023 года проект находится на стадии согласования.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Как продать машину быстро и выгодно
Я куплю за миллионы: Трамп сделал необычное предложение юной американке
Китайские грузовики в России: проблемы с безопасностью и сертификацией
Добросовестные покупатели в опасности: новый вид автообмана
Как визуально расширить маленькую квартиру
Как избежать дорогостоящего ремонта из-за ремня ГРМ
Чехия откажется от закупки нефти из России после наращивания мощностей нефтепровода TAL
Песков высказался о планах бизнесмена из США купить Северный поток—2
Демонстрируют истинные цели: Лавров рассказал, что думает об угрозах НАТО ударить по России
Секрет счастливой собаки: правильный уход за зубами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.