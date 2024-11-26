Китайские грузовики в России: проблемы с безопасностью и сертификацией

2:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Поступление в Россию различных китайских грузовиков неизвестных марок вызывает тревогу как у компаний-эксплуатантов, так и у специалистов, таможенных служб и государственных органов. Вопросы к качеству и безопасности этих автомобилей становятся всё более актуальными, особенно в свете результатов недавних испытаний.

Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0 фура

Итоги испытаний китайской техники

В 2023 году НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" провёл испытания коммерческих автомобилей категории N3, произведённых в Китае, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты испытаний выявили значительные несоответствия в ряде категорий.

Наиболее серьёзные проблемы связаны с правилами ЕЭК ООН № R13 и R79, которые регламентируют безопасность тормозных систем и рулевого управления. Испытания показали, что тормозная система передней оси китайских грузовиков неэффективна: тормозной путь составил 47 метров вместо установленных 34 метров.

Как подчёркивает newkhakasiya. online, у техники из Китая также обнаружены серьёзные нарушения в системе управления. Проблемы выявлены при тестах с неработающим усилителем руля и выполнении поворота на скорости 10 км/ч с радиусом 20 метров. Также наблюдаются отклонения по показателям усилия на рулевом колесе.

Недостатки в конструкции и безопасности

Испытания выявили несоответствия правилам R58, R73 и R61, которые касаются пассивной безопасности. Были зафиксированы отклонения в размерах задней противоподкатной и боковой защиты, что увеличивает риски при ДТП. Также конструкция грузовиков содержит выступающие элементы, представляющие опасность для других участников движения.

Дополнительно были найдены нарушения в системе впуска и выпуска, что не соответствует стандартам ЕЭК ООН № 24-03.

Проблемы с сертификацией

Одной из главных проблем стала расхожесть между сертифицированным типом транспортного средства и фактически ввозимой техникой. Как отмечает newkhakasiya. online, в страну поступают автомобили, не соответствующие международным стандартам, что вызывает опасения относительно их надёжности.

Решение проблемы

Для устранения несоответствий был предложен проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212. Документ предполагает введение процедуры обязательной идентификации ввозимой техники и её соответствия заявленным стандартам. С 2023 года проект находится на стадии согласования.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.



