Ваш автомобиль может загореться из-за обычного прикуривателя

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Многие водители, подключая смартфон к зарядке через прикуриватель, не подозревают о скрытых рисках.

Автоэлектрики предупреждают: прикуриватель не предназначен для длительного использования в качестве зарядного устройства, из-за чего может случиться короткое замыкание и даже пожар.

Для безопасности следует использовать сертифицированные розетки с защитой, которые устанавливаются на заводе или приобретаются у проверенных производителей. Важно учитывать, что в некоторых автомобилях прикуриватель продолжает работать даже при выключенном зажигании, что грозит разрядкой аккумулятора.

Особую опасность представляют дешевые адаптеры, которые часто не соответствуют требованиям смартфонов и могут повредить аккумулятор. Современные гаджеты требуют определенных технических параметров для зарядки, включая напряжение до 4,4 вольт и силу тока до 5 ампер. Использование некачественных адаптеров сокращает срок службы батареи смартфона.

Уточнения

Прику́риватель — устройство, используемое для прикуривания сигарет во время езды в автомобиле, а гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

