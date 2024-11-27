Кроссоверы, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы

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Некоторые кроссоверы обладают настолько выдающейся надежностью, что их владельцы остаются верны этим автомобилям десятилетиями.

По результатам масштабного опроса, проведенного среди 750 тысяч автомобилистов, был составлен рейтинг наиболее долговечных кроссоверов.

Первое место занял Toyota Highlander, известный своей исключительной надежностью: 20% владельцев используют этот автомобиль более 20 лет. Вторую позицию занял Honda Pilot, зарекомендовавший себя как надежный семейный автомобиль с полным приводом, способным справляться с любыми дорожными условиями. Более 15% владельцев этой модели не меняют автомобиль на протяжении двух десятилетий, сообщает Naavtotrasse.

Тройку лидеров замыкает Honda CR-V, который помимо надежности отличается экономичностью и мощным двигателем на 190 лошадиных сил. 12% владельцев остаются верны этой модели свыше 20 лет, делая ее выбором для тех, кто ценит долговечность и доступную эксплуатацию.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

