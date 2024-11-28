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Где заправляться безопасно: ключевые признаки надёжной АЗС

2:13
Авто

Выбор заправочной станции — важный вопрос для большинства автомобилистов. Ключевыми факторами при выборе АЗС становятся качество топлива, удобное расположение, наличие магазинов, кафе и других сопутствующих сервисов. Однако надежность и репутация заправки всё чаще выходят на первый план, так как это напрямую связано с безопасностью и комфортом. Эксперт по топливу Артем Можаев рассказал, как убедиться в качестве топлива на АЗС.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Паспорт качества топлива: гарантия надёжности

По словам Артема Можаева, один из самых действенных способов подтвердить качество топлива — запросить паспорт качества. Этот документ сопровождает каждую партию бензина или дизеля и доступен для проверки на любой добросовестной АЗС.

"В паспорте указаны параметры продукта, полученные по результатам лабораторных исследований. Надёжная АЗС всегда предоставляет документ с синей печатью для каждого вида топлива, и все показатели будут соответствовать заявленным нормативам", — пояснил эксперт.

Важно помнить, что паспорт качества должен быть действующим. Каждая партия топлива реализуется обычно за несколько дней, поэтому документ старше недели вызывает сомнения.

Как проверить качество топлива

Артем Можаев рекомендует избегать заправок, где:

  • паспорт качества не предоставляют;
  • предлагают документ с устаревшей датой, например, месячной давности.

Чтобы помочь автомобилистам разобраться в параметрах паспорта качества, Росстандарт совместно с сетью АЗС "Газпромнефть" разработал памятку. Её можно бесплатно скачать на сайте ведомства.

Надёжная АЗС — залог долговечности автомобиля

Выбор заправочной станции — это не только удобство, но и забота о состоянии автомобиля. Проверка паспорта качества помогает избежать неприятностей, связанных с некачественным топливом. Следуя рекомендациям экспертов, водители могут быть уверены в надежности заправки и долгой бесперебойной работе двигателя.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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