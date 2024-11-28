Где заправляться безопасно: ключевые признаки надёжной АЗС

Выбор заправочной станции — важный вопрос для большинства автомобилистов. Ключевыми факторами при выборе АЗС становятся качество топлива, удобное расположение, наличие магазинов, кафе и других сопутствующих сервисов. Однако надежность и репутация заправки всё чаще выходят на первый план, так как это напрямую связано с безопасностью и комфортом. Эксперт по топливу Артем Можаев рассказал, как убедиться в качестве топлива на АЗС.
По словам Артема Можаева, один из самых действенных способов подтвердить качество топлива — запросить паспорт качества. Этот документ сопровождает каждую партию бензина или дизеля и доступен для проверки на любой добросовестной АЗС.
"В паспорте указаны параметры продукта, полученные по результатам лабораторных исследований. Надёжная АЗС всегда предоставляет документ с синей печатью для каждого вида топлива, и все показатели будут соответствовать заявленным нормативам", — пояснил эксперт.
Важно помнить, что паспорт качества должен быть действующим. Каждая партия топлива реализуется обычно за несколько дней, поэтому документ старше недели вызывает сомнения.
Артем Можаев рекомендует избегать заправок, где:
Чтобы помочь автомобилистам разобраться в параметрах паспорта качества, Росстандарт совместно с сетью АЗС "Газпромнефть" разработал памятку. Её можно бесплатно скачать на сайте ведомства.
Выбор заправочной станции — это не только удобство, но и забота о состоянии автомобиля. Проверка паспорта качества помогает избежать неприятностей, связанных с некачественным топливом. Следуя рекомендациям экспертов, водители могут быть уверены в надежности заправки и долгой бесперебойной работе двигателя.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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