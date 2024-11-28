Как быстро вывести алкоголь из организма: советы нарколога

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Нарушение этого правила влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела. Однако что делать, если накануне праздника избежать алкоголя не удалось? Врач-нарколог рассказал, как правильно справляться с последствиями.
Некоторые водители обращаются к опасным методам из интернета, которые не только неэффективны, но и могут нанести вред здоровью. Например, употребление нашатырного спирта. Этот токсичный препарат не снижает уровень алкоголя в крови и воздухе, выдыхаемом водителем, и категорически не рекомендуется.
Также ошибочным является мнение, что промывание желудка поможет избавиться от алкоголя. Как объясняет эксперт, этанол, который уже попал в кровь, таким способом удалить невозможно.
Рекомендуется принять активированный уголь или другие сорбенты, которые могут частично снизить влияние токсинов. Однако такие методы не ускоряют процесс выведения алкоголя из организма.
В среднем телу требуется от 12 до 14 часов, чтобы полностью переработать спиртное. Наиболее быстрый способ снизить уровень алкоголя — капельница, но это возможно только в условиях стационара и не подходит всем.
Если утром запланирована поездка, лучше отказаться от употребления спиртного накануне. Полный отказ от алкоголя вечером перед важным мероприятием — наиболее безопасное решение.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.