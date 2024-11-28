Как быстро вывести алкоголь из организма: советы нарколога

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Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Нарушение этого правила влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела. Однако что делать, если накануне праздника избежать алкоголя не удалось? Врач-нарколог рассказал, как правильно справляться с последствиями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Заблуждения об избавлении от алкоголя

Некоторые водители обращаются к опасным методам из интернета, которые не только неэффективны, но и могут нанести вред здоровью. Например, употребление нашатырного спирта. Этот токсичный препарат не снижает уровень алкоголя в крови и воздухе, выдыхаемом водителем, и категорически не рекомендуется.

Также ошибочным является мнение, что промывание желудка поможет избавиться от алкоголя. Как объясняет эксперт, этанол, который уже попал в кровь, таким способом удалить невозможно.

Что действительно можно сделать?

Рекомендуется принять активированный уголь или другие сорбенты, которые могут частично снизить влияние токсинов. Однако такие методы не ускоряют процесс выведения алкоголя из организма.

В среднем телу требуется от 12 до 14 часов, чтобы полностью переработать спиртное. Наиболее быстрый способ снизить уровень алкоголя — капельница, но это возможно только в условиях стационара и не подходит всем.

Рекомендации

Если утром запланирована поездка, лучше отказаться от употребления спиртного накануне. Полный отказ от алкоголя вечером перед важным мероприятием — наиболее безопасное решение.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



