Электромобили: лучшие и худшие модели

Немецкая организация TÜV опубликовала рейтинг надёжности автомобилей различных возрастных категорий, составленный на основе данных обязательных техосмотров. Этот рейтинг демонстрирует, какие модели автомобилей проявляют себя как самые надёжные, а какие оказываются в числе аутсайдеров.
На вершине рейтинга в большинстве категорий оказался легендарный Porsche 911, который стабильно демонстрирует минимальное количество дефектов среди машин разных возрастов. На противоположной стороне рейтинга оказались Tesla Model 3 и Dacia Logan, часто фигурирующие среди самых ненадёжных моделей.
Электрокар Tesla Model 3 получил низкие оценки в категориях 2-3 и 4-5 лет. Проблемы с подвеской, тормозами и светотехникой объясняются особенностями конструкции. Например, избыточный вес батареи негативно влияет на ходовую часть, а редкое использование традиционных тормозов (из-за рекуперации) ухудшает их состояние.
Среди электромобилей в возрасте 2-3 лет лидерами по надёжности стали Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona Electric и MINI Cooper SE. Эксперты TÜV отметили, что эти модели разработаны на базе автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, что положительно сказывается на их надёжности.
Среди автомобилей в возрасте 6-11 лет худшие результаты показали Dacia Dokker и Dacia Logan. В категории старше 12 лет больше всего проблем зафиксировано у Renault Twingo, а Dacia Logan снова заняла одно из последних мест.
Во всех возрастных категориях от 4 до 13 лет Porsche 911 неизменно лидирует по надёжности. Среди самых свежих моделей (2-3 года) наименее проблемными признаны Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2.
Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан производства компании Tesla. Модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разработана на новой платформе, отличной от той, что используется в Tesla Model S и Tesla Model X.