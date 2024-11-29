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Россиянам напомнили о наиболее актуальных штрафах зимой

1:13
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Эксперты напомнили водителям о штрафах, которые наиболее актуальны в зимний период.

Среди ключевых нарушений выделили использование летней резины зимой, что карается штрафом в 500 рублей и запретом на эксплуатацию автомобиля до устранения проблемы. Также под угрозой штрафа — парковка на тротуарах, ограничивающая движение пешеходов, за что в Москве и Санкт-Петербурге придется заплатить до 3 тыс. рублей.

Частой проблемой в зимние месяцы остаются грязные номера: если их намеренно сделали нечитаемыми, штраф достигает 5 тыс. рублей, а нарушителю могут грозить лишение прав на срок до трех месяцев. Случайное загрязнение обойдется в 500 рублей, равно как и неисправные "дворники", сообщает "Российская газета".

Напомним также об ограничениях на стоянку с работающим мотором в жилых зонах: допустимое время — пять минут, после чего в Москве и Санкт-Петербурге штраф составит 3 тыс. рублей.

Дополнительным поводом для взыскания может стать нарушение разметки, штраф за которое достигает 3 тыс. рублей.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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