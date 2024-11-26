Добросовестные покупатели в опасности: новый вид автообмана

Мошенники нашли новый способ обмануть честных покупателей автомобилей, используя фиктивный договор купли-продажи (ДКП) с отсрочкой платежа. Об этом рассказал, руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.
Два злоумышленника заключают фиктивный ДКП с условием отсрочки оплаты. По этому документу первый мошенник регистрирует автомобиль на себя, а затем продаёт его конечному покупателю. Впоследствии, через суд, автомобиль изымается у нового владельца.
Первый мошенник обращается в суд с требованием расторгнуть ДКП, ссылаясь на то, что второй злоумышленник не выплатил оговорённую сумму. При этом второй мошенник признаёт свою "вину", что убеждает суд в необходимости вернуть автомобиль истцу. В итоге суд выносит решение в пользу первого мошенника, и транспортное средство истребуют у добросовестного покупателя, который полностью оплатил машину второму мошеннику.
После изъятия автомобиля конечный владелец может потребовать компенсацию с мошенника, у которого приобрёл машину. Однако, как подчёркивает Максим Шелков, это почти всегда безрезультатно, так как на злоумышленнике не числится никакого имущества. Даже процедура банкротства не помогает возместить ущерб. В итоге мошенники делят деньги, полученные от продажи автомобиля, между собой.
Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
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