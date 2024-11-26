Как подорожание авто и запчастей влияет на рынок КАСКО

В 2024 году рынок страховых полисов КАСКО показал рекордный рост. За первые 10 месяцев их продажи увеличились на впечатляющие 360% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство договоров (89%) заключались на срок один год.

Средняя стоимость полиса каско также значительно выросла. В январе-октябре 2024 года она составила 42 486 рублей, что на 21,8% больше, чем в 2023 году, когда стоимость была 34 880 рублей. Рост цен эксперты связывают с подорожанием автомобилей и запчастей.

В десятку брендов, владельцы которых чаще всего оформляли полисы каско, вошли Chery, ВАЗ, Haval, Geely, Kia, BMW, OMODA, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Такие данные представили эксперты финансового маркетплейса "Сравни".

Уточнения

Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.



