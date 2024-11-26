Начались поставки Lada Niva Travel с улучшенной безопасностью

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания "АвтоВАЗ" начала поставки дилерам обновленных внедорожников Lada Niva Travel, оснащенных рулевым колесом от Lada Granta и подушками безопасности. Производство этих автомобилей стартовало в Тольятти две недели назад.

По информации автоэкспертов, началась отгрузка Lada Niva Travel с подушкой безопасности. В комплектации "Люкс" такие автомобили оснащены глянцевой накладкой на рулевом колесе, тогда как более доступные версии идут без этого элемента.

Официальных заявлений от "АвтоВАЗа" о начале сборки и поставок таких автомобилей пока не поступало.

Ожидается, что с появлением подушек безопасности цены на Lada Niva Travel могут вырасти. В настоящее время стоимость базовой версии начинается от 1 314 000 рублей, а комплектация Luxe оценивается в 1 576 000 рублей.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности (SRS, Supplemental Restraint System) в транспортных средствах.



