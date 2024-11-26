Почему Lada 2107 остаётся популярной в 2024 году

По итогам 10 месяцев 2024 года лидером российского вторичного авторынка остается вазовская Lada 2107, известная как "семёрка". Всего с начала года было продано 113,5 тысячи таких автомобилей, что делает её безусловным бестселлером среди подержанных машин в России.

В октябре 2024 года Lada 2107 вновь заняла первое место среди самых популярных моделей на вторичном рынке. По данным автоэкспертов, за месяц было продано 14,3 тысячи экземпляров этой модели, что позволило ей девятый месяц подряд удерживать лидерство.

В ТОП-3 за октябрь вошли также две корейские модели: Kia Rio с результатом 12,2 тысячи проданных автомобилей и Hyundai Solaris (11,8 тысячи). Четвёртое место занял отечественный хэтчбек LADA 2114 ("Самара-2") с показателем 11,6 тысячи экземпляров, а пятёрку замкнул Ford Focus с результатом 11 тысяч.

За 10 месяцев 2024 года второе место по продажам занимает Kia Rio (102,3 тысячи автомобилей), а третье — LADA 2114 с результатом 101,9 тысячи. Hyundai Solaris и Ford Focus немного уступают лидерам, не преодолев отметку в 100 тысяч.

Уточнения

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан. На момент своего дебюта в иерархии моделей Волжского автозавода считался преемником ВАЗ-2103.

