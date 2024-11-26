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Как избежать самых распространённых нарушений зимой

Авто

Зимний сезон требует особого внимания от автовладельцев. Помимо подготовки автомобиля к холодам, необходимо учитывать возможные штрафы, которые характерны именно для этого времени года. Специалисты правового департамента компании "Рольф" дали рекомендации, как избежать нарушений, часто встречающихся зимой.

Первое и самое очевидное нарушение — использование летних шин. В холодное время года это запрещено ПДД, как и эксплуатация шипованной резины летом. Также запрещено сочетание разных типов шин на разных осях, использование изношенной, повреждённой резины или колес с отсутствующими креплениями. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а в отдельных случаях — запрет на эксплуатацию автомобиля до устранения недостатков.

Зимой часто фиксируются нарушения, связанные с парковкой. Если какая-либо часть автомобиля оказывается над тротуаром, это считается неправильной парковкой. В Москве и Санкт-Петербурге за это грозит штраф в 3 000 рублей, в других регионах — 1 000 рублей. Зачастую подобные нарушения связаны с ограниченным пространством из-за сугробов.

Ещё одна проблема — грязные номерные знаки. Даже плохая погода не освобождает водителя от обязанности поддерживать их чистоту. Если номера специально сделаны нечитаемыми, штраф увеличивается до 5 000 рублей, а в отдельных случаях возможна временная потеря прав. Однако если проблема вызвана исключительно погодными условиями, инспектор может ограничиться предупреждением или минимальным штрафом в 500 рублей.

Часто зимой автомобилисты сталкиваются с неисправными стеклоочистителями или замёрзшей жидкостью для омывания стёкол. За это нарушение также грозит штраф в 500 рублей.

Отдельное внимание следует уделить прогреву двигателя. По правилам, в жилой зоне это можно делать не дольше пяти минут. Исключение составляют таксисты. Нарушителям грозит штраф в размере 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1 500 рублей в регионах.

Скрытая под снегом или грязью разметка тоже становится причиной частых штрафов. Это может быть случайный выезд на полосу общественного транспорта, нарушение стоп-линии и прочие инциденты. Штраф за такие нарушения варьируется от 800 до 3 000 рублей.

Уточнения

Штраф узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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