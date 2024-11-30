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Почему холостые обороты опасны при дистанционном запуске

Преимущества и недостатки дистанционного запуска двигателя
1:22
Авто

Технологический прогресс привёл к появлению системы дистанционного запуска двигателя, что позволяет прогреть мотор зимой, не садясь в машину. Это особенно удобно в холодное время года. Однако у этой системы есть и серьёзные недостатки.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Одним из них является влияние холостых оборотов на работу силового агрегата. Длительная работа на холостом ходу может вызвать проблемы с масляным насосом, а также привести к поступлению в камеры сгорания различных смесей и недогоревших паров.

Отмечают, что пять минут холостого хода не опасны для двигателя. Это значит, что автовладелец может спокойно включать дистанционный запуск, когда собирается выходить из дома. Но если мотор работает на холостом ходу более 30 минут, это уже представляет серьёзную нагрузку на двигатель.

Рекомендуется прогревать двигатель при минимальных нагрузках, чтобы он быстрее пришёл в рабочее состояние, и уровень выбросов вредных веществ был ниже.

Ещё одним минусом системы дистанционного запуска является угроза угона. Преступникам достаточно нескольких минут, чтобы проникнуть в автомобиль с работающим двигателем и увезти его. Мотор может выключиться, но этого времени обычно хватает, чтобы угонщики скрылись.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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