Частые ошибки при замене свечей зажигания

Как не ошибиться при замене свечей зажигания

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Свечи зажигания, из-за необходимости частой замены, считаются расходным материалом. Одни автовладельцы предпочитают менять их на СТО, другие уверены, что могут справиться с задачей самостоятельно.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Однако, если решено заменить свечи самостоятельно, важно избегать распространённых ошибок. Одна из самых частых — это замена свечи на горячем моторе, что может привести к срыву резьбы и повреждению элементов.

Второй распространённой ошибкой является игнорирование предварительной очистки свечи от грязи. Если этого не сделать, в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы с работой двигателя.

Ещё одна распространённая ошибка — использование неподобающих инструментов для замены свечей. Для этой работы необходимы только динамометрические ключи. Если эту рекомендацию игнорировать, можно повредить теплопроводную шайбу, что нарушит теплообмен и повлияет на работу двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

