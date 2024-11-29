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Частота замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации

Как частота замены масла зависит от условий эксплуатации
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Авто

Автолюбители обычно меняют моторное масло каждые 10-15 тысяч километров, как этого требуют сервисные рекомендации. Однако частота замены масла зависит от ряда факторов.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Важно учитывать стиль вождения, качество масла и другие обстоятельства. Эксплуатация автомобиля в городе и за его пределами влияет на необходимость частоты замены.

В городских условиях нагрузка на двигатель может быть разной, и это стоит учитывать при замене масла. Если водитель часто ездит за город или по трассам, масло нужно менять чаще — каждые 7 тысяч километров.

Кроме того, современные двигатели работают при высоких температурах, что способствует быстрому ухудшению свойств масла. Поэтому важно помнить, что дешёвое масло теряет свои свойства быстрее. На замене масла не стоит экономить.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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