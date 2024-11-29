5 автомобилей для высоких пассажиров

Рейтинг автомобилей, в которых удобно разместятся даже самые высокие пассажиры

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Представлен рейтинг автомобилей, в которых без труда могут разместиться даже самые высокие пассажиры. На первом месте оказался японский мини-внедорожник Suzuki Ignis. Это авто выделяется возможностью регулировки положения двух задних сидений, что делает пространство более гибким для пассажиров.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ skoda octavia pro

Второе место занимает ещё один японский автомобиль — Honda Jazz. Это транспортное средство привлекает своей гибкостью внутреннего пространства, которое позволяет комфортно расположиться пассажирам.

Замыкает топ-3 чешская модель Skoda Octavia. На заднем сиденье этого автомобиля могут комфортно разместиться сразу три взрослых человека.

Четвёртую позицию занимает Skoda Superb Estate, известная своей универсальностью и просторностью.

Пятое место в рейтинге занимает Land Rover Discovery Sport, который признан одним из самых просторных автомобилей в своём классе.

В десятку самых комфортабельных автомобилей для высоких пассажиров также вошли BMW X5, Audi A6, Audi A8 LWB, Mercedes EQC и Mercedes C-Class Cabriolet.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

