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Как отключение омывателей фар может повлиять на безопасность

Почему отключение омывателей фар может быть опасно
1:09
Авто

Современные автомобили часто оснащаются омывателями фар, что помогает поддерживать чистоту оптики. Однако, одной из проблем таких систем является высокий расход стеклоомывающей жидкости.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Чтобы сэкономить жидкость, некоторые автовладельцы решают отключить омыватели ксеноновых фар. Однако предупреждают, что этого делать не стоит, и приводят несколько причин.

Для того чтобы отключить устройство, существуют два основных метода: первый — снятие бампера и изменение трубок, второй — извлечение реле. Тем не менее, на станции техобслуживания, скорее всего, откажут в выполнении такого запроса.

Отсутствие штатных омывателей может нарушать правила Таможенного союза. Если инспекторы Госавтоинспекции заметят вмешательство в работу оптической системы, владельцу может быть выписан штраф.

Кроме того, отключение омывателей фар может снизить эффективность работы световых приборов. В тёмное время суток это может привести к ухудшению видимости на дороге, что существенно повышает риски.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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