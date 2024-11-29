Как отключение омывателей фар может повлиять на безопасность

Почему отключение омывателей фар может быть опасно

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили часто оснащаются омывателями фар, что помогает поддерживать чистоту оптики. Однако, одной из проблем таких систем является высокий расход стеклоомывающей жидкости.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ксеноновые фары автомобиля

Чтобы сэкономить жидкость, некоторые автовладельцы решают отключить омыватели ксеноновых фар. Однако предупреждают, что этого делать не стоит, и приводят несколько причин.

Для того чтобы отключить устройство, существуют два основных метода: первый — снятие бампера и изменение трубок, второй — извлечение реле. Тем не менее, на станции техобслуживания, скорее всего, откажут в выполнении такого запроса.

Отсутствие штатных омывателей может нарушать правила Таможенного союза. Если инспекторы Госавтоинспекции заметят вмешательство в работу оптической системы, владельцу может быть выписан штраф.

Кроме того, отключение омывателей фар может снизить эффективность работы световых приборов. В тёмное время суток это может привести к ухудшению видимости на дороге, что существенно повышает риски.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

